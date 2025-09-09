Terrible robo: motochorros golpearon y dejaron inconsciente a un nene de 13 años que quiso defender a su mamá

Por estas horas se analizan las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes.

Un nene de 13 años fue golpeado por ladrones y quedó inconsciente cuando intentaba defender a su madre de un robo en la puerta de su casa, en San Carlos, La Plata. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 145 y 526, donde dos de los delincuentes no solo interceptaron a la mujer, sino que también la golpearon.

En ese momento, su hijo de 13 años intentó defenderla y es allí donde recibió un golpe con un fierro por parte de los ladrones, que lo desmayaron por la violencia con la que lo golpearon.

Según trascendió, una segunda monto, con otros dos sujetos a bordo, lograron robar el auto de la mujer, que para ese entonces se encontraba herida y tendida en el suelo.

Algunos medios locales precisaron que debido a forma en la que se dividieron las tareas y la violencia ejercida durante el ataque, los investigadores creen que se trató de un robo planificado.

La fiscalía que investiga el hecho caratuló la causa como “robo calificado y lesiones” y sospecha que los cuatro agresores forman parte de una banda organizada que ya habría actuado con un modus operandi similar en la zona.

Actualmente, se están analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los delincuentes.