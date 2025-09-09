Otro pibe que debuta con Alvarado: Matías Pérez sumó sus primeros minutos con el "Torito"

Marcelo Vázquez le dio los primeros minutos en la Primera Nacional a una de las joyas que surgieron de las inferiores del club.

Pese a que el resultado no fue el que Alvarado quería, el 0-0 ante Deportivo Maipú no opacó el debut de uno de los jovenes proyectos que tiene las inferiores del club como es el caso de Matías Pérez que sumó ayer sus primeros minutos como profesional en la Primera Nacional.

Se hizo desear. Fueron 12 veces de ir al banco de suplentes, realizar la entrada en calor y esperar el llamado que, finalmente, llegó. “Mati Mati” salió desde el cuerpo técnico y el momento tan esperado se volvió realidad.

Con 19 años y cuatro meses, Matías Pérez tuvo su estreno en Alvarado en la Primera Nacional. El extremo reemplazó a Agustín Bolívar a los 22’ del primer tiempo en una jornada que recordará para siempre, más allá de que el resultado final no fue el esperado. Luego de unos minutos jugando por dentro, se corrió a la banda izquierda, su lugar en la cancha, y pudo mostrar su desnivel para desbordar y buscar el centro.

Mati nació el 19 de abril de 2006 y dio sus primeros pasos en el fútbol en el club. En 2019 tuvo la posibilidad de irse a Vélez Sarsfield, donde continuó su formación. En su regreso, se volvió una fija en el equipo de Primera División que juega la Liga Marplatense de Fútbol, pero siempre entrenando e integrando los planteles de la Primera Nacional esperando este día, que al fin llegó.

El joven extremo se sumó a la lista de jugadores que debutaron en los últimos años en la Primera Nacional con el "Torito":