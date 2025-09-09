Noche de terror entre las llamas: se incendió una vivienda y una familia fue hospitalizada
Un matrimonio y sus cinco hijos fueron trasladados por el Same al Hospital Interzonal General de Agudos y al Materno Infantil por inhalación de monóxido. Además asistieron a un vecino que ayudó a sofocar las llamas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una familia, compuesta por dos adultos y cinco menores de edad, del barrio Belisario Roldán fue hospitalizada este martes poco antes de las 3 de la mañana por inhalar monóxido tras incendiarse su propiedad.
Según pudo saber 0223, las llamas se originaron por un desperfecto eléctrico y, al llegar a la vivienda la dotación de bomberos del cuartel Monolito se encontró con el incendio declarado y la familia autoevacuada fuera de la vivienda ubicada en Martiniano Chilabert entre Alvarado y Avellaneda.
Al llegar personal del Same asistió a un vecino que ayudó a la familia a sofocar las llamas y trasladó a los moradores de 53, 32 y 17 años al Hospital Interzonal General de Agudos y a los cuatro menores de 2, 7,11 y14 años al Hospital Interzonal Materno Infantil.
Fuentes oficiales indicaron que todos los integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro.
Temas
Lo más
leído