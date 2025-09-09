Noche de terror entre las llamas: se incendió una vivienda y una familia fue hospitalizada

Una familia, compuesta por dos adultos y cinco menores de edad, del barrio Belisario Roldán fue hospitalizada este martes poco antes de las 3 de la mañana por inhalar monóxido tras incendiarse su propiedad.

Según pudo saber 0223, las llamas se originaron por un desperfecto eléctrico y, al llegar a la vivienda la dotación de bomberos del cuartel Monolito se encontró con el incendio declarado y la familia autoevacuada fuera de la vivienda ubicada en Martiniano Chilabert entre Alvarado y Avellaneda.

Al llegar personal del Same asistió a un vecino que ayudó a la familia a sofocar las llamas y trasladó a los moradores de 53, 32 y 17 años al Hospital Interzonal General de Agudos y a los cuatro menores de 2, 7,11 y14 años al Hospital Interzonal Materno Infantil.

Fuentes oficiales indicaron que todos los integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro.