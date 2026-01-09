Otra jornada gris en Mar del Plata: cuándo vuelve el tiempo de playa

Aunque los más osados irán a la playa igual, el tiempo para este sábado depara otro día nublado y gris en una Mar del Plata que transita enero con algunas condiciones adversas desde lo climático.

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado ofrecerá una jornada con cielo parcialmente nublado y tiempo fresco a templado. La temperatura oscilará entre los 17 y 23 grados centígrados.

El detalle del SMN para este sábado.

Con el cielo cubierto de nubes, el viento será moderado desde el sector Norte y podría alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

A partir del domingo, el pronóstico anticipa un repunte de los valores térmicos: en los próximos días la temperatura máxima se ubicará por debajo de los 30 grados, permitiendo a marplatenses y turistas disfrutar a pleno de las playas.