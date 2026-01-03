SUPLEMENTOS
Una histórica juguetería de colección cierra sus puertas y liquida todo

Su historia y sus modelos únicos la volvieron un referente. Por qué baja sus persianas.

Está ubicada en el corazón del barrio La Perla y ofrece modelos únicos. Foto: 0223.

3 de Enero de 2026 15:22

La situación económica llevó a muchos comerciantes de la ciudad a cerrar sus puertas durante 2025. Este año no es la excepción y una histórica juguetería con una rica tradición en Mar del Plata anunció que bajará sus persianas.

Se trata de "Hobbies y Juguetería Bedroom", que desde hace 25 años expone y ofrece modelos únicos a niños y adultos, en Independencia 1346.

Después de más de dos décadas de trabajo, el local cerrará sus puertas durante enero por varios motivos que desencadenaron este final: por un lado, la escasa cantidad de ventas que los llevó a una situación extrema.

"Nunca había pasado como este año de hacer caja cero durante varios días", confiaron los responsables de la firma a 0223.

Además, se encuentran jubilados y quieren pasar más tiempo con la familia, lo que sería un verdadero ciclo cumplido.

Sin embargo, el avance del tiempo trajo consigo la tecnología, que los ayudó a consolidar su negocio en internet: hoy tienen un público específico con el modelismo y venden a través de su página.

La juguetería no es cualquier tienda de "chiches", sino que ofrecen autos a escala, soldaditos de la Segunda Guerra mundial, y todo lo que necesita un fanático del modelismo. Incluso, mantienen contacto con clubes hobbistas de la ciudad.

La noticia entristeció a los vecinos y a muchas familias que acostumbraban a pasear y deslumbrarse con sus extraños y clásicos juguetes, quienes tendrán la oportunidad única de aprovechar la liquidación de todo lo que está en el salón, que se realizara durante enero.

 

