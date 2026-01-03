Una histórica juguetería de colección cierra sus puertas y liquida todo
Su historia y sus modelos únicos la volvieron un referente. Por qué baja sus persianas.
La situación económica llevó a muchos comerciantes de la ciudad a cerrar sus puertas durante 2025. Este año no es la excepción y una histórica juguetería con una rica tradición en Mar del Plata anunció que bajará sus persianas.
Se trata de "Hobbies y Juguetería Bedroom", que desde hace 25 años expone y ofrece modelos únicos a niños y adultos, en Independencia 1346.
Después de más de dos décadas de trabajo, el local cerrará sus puertas durante enero por varios motivos que desencadenaron este final: por un lado, la escasa cantidad de ventas que los llevó a una situación extrema.
"Nunca había pasado como este año de hacer caja cero durante varios días", confiaron los responsables de la firma a 0223.
Además, se encuentran jubilados y quieren pasar más tiempo con la familia, lo que sería un verdadero ciclo cumplido.
Sin embargo, el avance del tiempo trajo consigo la tecnología, que los ayudó a consolidar su negocio en internet: hoy tienen un público específico con el modelismo y venden a través de su página.
La juguetería no es cualquier tienda de "chiches", sino que ofrecen autos a escala, soldaditos de la Segunda Guerra mundial, y todo lo que necesita un fanático del modelismo. Incluso, mantienen contacto con clubes hobbistas de la ciudad.
La noticia entristeció a los vecinos y a muchas familias que acostumbraban a pasear y deslumbrarse con sus extraños y clásicos juguetes, quienes tendrán la oportunidad única de aprovechar la liquidación de todo lo que está en el salón, que se realizara durante enero.
