La noche que cambió Playa Chica: a cinco años de la aparición de la mujer misteriosa

“Es Mariana, estamos seguras, era una modelo viva de la Malharro. Hay cinco esculturas de esas”, “Es Cristina”, “Es Alfonsina Storni” , “Es una viuda del Ara San Juan”, “Es una sirena”... Hace cinco veranos, marplatenses y turistas se sorprendían con la aparición en Playa Chica de una pequeña escultura de mujer que, ni bien fue emplazada, generó un sin fin de especulaciones.

La escultura en cuestión, que retrata una mujer desnuda, con la cabeza inclinada y, por el modo que fue empalada la figura contemplaba el mar. A raíz de la aparición de la pieza artística se generó además un debate: ¿Cualquier persona puede instalar “porque sí” una obra en el espacio público? ¿Cuáles son los pasos a seguir para instalar una estatua? Desde la Municipalidad de General Pueyrredon explicaban entonces a 0223 que la Comisión de Monumentos y Esculturas, dependiente de la Secretaría de Cultura había lanzado una convocatoria para dar con el autor de la pieza.

“Existe un procedimiento para instalar obras de este tipo en nuestra ciudad, que tiene por objetivo cuidar el espacio público y el patrimonio de General Pueyrredon y es importante que lo respetemos”, relataba Carlos Balmaceda, titular de la cartera de Cultura de entonces.

Por su parte, la directora de Restauración y Monumentos del Municipio, Constanza Adiecchi, explicaba que habían realizado las observaciones correspondientes y constataron que se trataba de una pieza de cemento que necesitaba una serie de tratamientos para permanecer frente al mar.

La “Mujer Misteriosa” generó tal repercusión entre marplatenses y turistas que, a su alrededor, por el pasar de los visitantes se generó un fenómeno particular: el césped apareció quemado. ”Un nuevo misterio rodea la escultura de Playa Chica” titulaba este medio para dar cuenta de lo ocurrido.

Finalmente, el 20 de febrero, se develó el misterio: apareció el autor de la obra y leyó una carta explicando las dudas que generó la obra y los motivos que lo llevaron a ubicarla en esa zona de la ciudad. Mario Magrini, un reconocido cirujano plástico marplatense reconoció ser el autor de la "Mujer Misteriosa" y el artífice de irrumpir en el espacio público sin permiso, aunque sostuvo que lo impulsó una amiga que prefirió mantener en el anonimato.

“Elegí el paseo frente al Parque San Martín porque es la pasarela donde suele caminar. Lo pensé como una travesura de una noche con todos los riesgos que podía presentar, como que me encontraran en plena acción al instalarle en un lugar público. Pero como lo correcto siempre fue el camino a seguir en mi vida, me di un permiso y me dejé llevar por mi intuición y mi deseo. Esta trasgresión artística me resultaba muy peligrosa pero muy atractiva”, reconoció.

Entonces, el hombre nacido en Mar del Plata dijo que montó la escultura en la madrugada: la trasladó desde su casa, en el baúl del auto y con la ayuda de un montacargas. “La roca donde la iba a emplazar ya la había elegido antes y le puse una base de mezcla de cemento para que no se desplazara. No puedo negar mi taquicardia por la emoción de cumplir el deseo de concretar este loco proyecto”, recordó, entre risas.

Ante la consulta de 0223, el artista, que en realidad se trata de un médico cirujano plástico con más de treinta cinco años de ejercicio profesional, descartó que la obra de la mujer que mira al mar tenga un "nombre" o un significado específico y también desmintió que esté inspirada en una persona física. “La estatua tiene una forma de mujer pero representa más un sentimiento de un grupo de personas y de una familia que pasaba por una situación difícil. En realidad, es una emoción que tiene cuerpo de mujer”, aseguró, tras recordar que su origen data de fines de 1996.

Hoy, la mujer misteriosa, es una de las postales más visitada por marplatenses y turistas que eligen el paseo costero de la ciudad.



