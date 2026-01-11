Mataron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum

Lo que debía ser una temporada de trabajo en el Caribe mexicano terminó en tragedia. Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero argentino de 37 años, fue asesinado tras resultar gravemente herido en un tiroteo ocurrido en un bar de Tulum, en el estado de Quintana Roo, México.

El hecho se produjo en la previa de un festival de música electrónica y volvió a encender las alarmas sobre la escalada de violencia en una de las principales zonas turísticas del país.

Según informaron medios locales y fuentes policiales, el ataque ocurrió el viernes por la tarde en el Vesica Cenote Club. Al menos dos hombres que se desplazaban en motocicleta irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra trabajadores vinculados al evento.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no informaron detenciones ni precisaron el móvil del ataque.

Testigos aseguraron haber escuchado, como mínimo, ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros, lo que desató escenas de pánico entre los asistentes.

Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas Minucci, quien recibió impactos de bala en el cuello, el rostro, el pecho y los brazos.

Fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, donde permaneció internado en estado crítico y falleció horas más tarde, pese a los esfuerzos médicos. En el mismo episodio también resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años, y Saúl “N”, de 34, empleado federal residente en Ciudad de México, ambos fuera de peligro.

Quién era la víctima

Minucci era oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Había llegado a Tulum en noviembre de 2025 con la intención de aprovechar la temporada turística para reunir dinero y regresar a la Argentina en febrero.

Peluquero de oficio, en México realizaba distintos trabajos eventuales en bares y locales nocturnos. Su muerte causó una profunda conmoción entre familiares y amigos, especialmente porque su pareja cursa un embarazo y esperaba su primer hijo.

El consulado argentino en México fue notificado del caso y ya inició las gestiones correspondientes para asistir a la familia y avanzar con la repatriación de los restos. En un comunicado público, los familiares de la víctima pidieron colaboración para afrontar los elevados costos del traslado.

Se trata del segundo episodio violento registrado en menos de 48 horas en el marco de eventos turísticos en Tulum, un contexto que refuerza las preocupaciones por la seguridad en el denominado "Noveno Municipio" de Quintana Roo, en plena temporada alta.