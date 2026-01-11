Propuestas de primer nivel a precios accesibles: el Auditorium lanzó la temporada

El Teatro Auditorium, centro provincial de las artes, lanzó la temporada 2026 con un recital a sala llena de Elena Roger. En la previa, el director del espacio, Vito Amalfitano indicó que las funciones para los espectáculos que se presentan en la sala Astor Piazzolla se encuentran agitadas.

"Tenemos muchas expectativas, con la sala Piazzolla completa y entradas agotadas: Esto siempre es lindo en el teatro y para la gente de la cultura”, dijo Amalfitano en diálogo con Radio Provincia.

Además destacó la variedad y la calidad de los espectáculos que integran la grilla de espectáculos previstos para la temporada 2026. Luego destacó la presencia internacional de Elena Roger, encargada de dar el puntapié inicial.

Por otra parte, el funcionario afirmó que la idea del Teatro y del Instituto Cultural de la Provincia es que la entrada “sea accesible para todos, con precios populares” y por eso el costo fue fijado en $18 mil para entradas generales y $15 mil para jubilados.

En esta línea, Amalfitano admitió que “la situación es difícil para todos, pero comparando con los valores de los teatros comerciales -que oscilan entre $35 mil y $50 mil- existe una diferencia y tenemos propuestas de nivel”.

Por último, en cuanto a las expectativas sobre cómo se presentará la temporada, manifestó que “hay muchas dudas porque las dificultades económicas no escapan al conocimiento de nadie. Pero este complejo tiene un público cautivo, hay un amor, un cariño de la gente de la Provincia y de la Argentina que viene a visitarnos y de la comunidad marplatense para acercarse a las distintas salas”, concluyó.