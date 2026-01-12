Nicolás Occhiato denunció que el fuego fue "intencional" y recaudó $30 millones

El conductor de Nadie Dice Nada frenó la pelota y habló sobre los incendios forestales en la Patagonia.

Durante la última transmisión de Nadie Dice Nada, Nicolás Occhiato dejó de lado por unos minutos el tono habitual del ciclo para referirse a los catastróficos incendios que azotan a la Patagonia argentina.

En ese contexto, expuso en el programa más visto del streaming nacional la impotencia y el malestar generalizado frente a la presunta intencionalidad en el origen del fuego, vinculada a posibles intereses inmobiliarios.

"Es un fuego intencional, para vender los terrenos. Entonces da más bronca todavía, porque no es la naturaleza, lo hacen para sacar provecho".

En medio de la emergencia ambiental, Luzu TV logró recaudar más de 30 millones de pesos en apenas minutos. La iniciativa se dio este lunes en el programa Nadie Dice Nada, con el acompañamiento masivo de su comunidad.

El equipo del canal celebró al aire la respuesta solidaria de sus seguidores, que superó ampliamente las expectativas. Lo recaudado será destinado a asistir a las personas damnificadas por los incendios en la provincia de Chubut.

Los incendios comenzaron a principios de enero y provocaron graves daños ambientales y sociales. Más de 15.000 hectáreas de bosques nativos, zonas rurales y viviendas fueron afectadas, especialmente en la región de la Comarca Andina.

Qué comunicaron las autoridades

En este contexto, el Gobierno nacional informó que 22 de los 32 focos de incendio en Chubut ya fueron extinguidos. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó el trabajo de más de 290 brigadistas desplegados en el territorio.

Mientras continúa el operativo de asistencia, se evalúan las consecuencias económicas y ecológicas a mediano y largo plazo. La recaudación impulsada por Nadie Dice Nada se suma a las tantas acciones solidarias para acompañar la recuperación de las zonas afectadas.