La China Suárez y Rufina Cabré compartieron una sesión de patinaje en Estambul
Eugenia "la China" Suárez compartió una entretenida salida junto a su hija, Rufina Cabré, a una pista de patinaje sobre hielo en Estambul. Conocé sus looks.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La China Suárez, instalada definitivamente en Estambul (Turquía) junto a Mauro Icardi, compartió una serie de imágenes vía Instagram disfrutando el invierno europeo con una de sus hijas, Rufina Cabré. En esta oportunidad, la salida fue a una lujosa pista de patinaje, donde ambas se mostraron felices.
Fiel a su estilo, la actriz se mostró con un deslumbrante look: conjunto tipo mono negro con estrellas blancas y acabado similar al cuero, y un cinturón en complemento. Por su parte, la pequeña —que recientemente asistió a la boda de su papá, Nicolás Cabré, con Rocío Pardo— ocupó una vestimenta sencilla y una sonrisa que ya es característica en cada fotografía de ella.
Además, en uno de los videos de que compartió la actriz se la puede observar disfrutando de la pista con la niña de 12 años, que se divertía a tan solo unos metros de ella. Como siempre, Eugenia Suárez se exhibió impecable.
Apenas 3 días antes, Suárez había felicitado a Rufina por sus logros en una competencia de natación. “Felicitaciones, mi reina”, escribió la China en un collage de fotos donde se ve a su hija con dos medallas conseguidas.
Temas
Lo más
leído