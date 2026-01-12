Mar del Plata con todos los climas: pronostican una semana con calor insoportable, tormentas y tardes “otoñales”

Mar del Plata transitará una semana marcada por todos los climas, con jornadas de calor intenso, lluvias y tormentas aisladas, y un leve descenso de la temperatura hacia el fin de semana, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El lunes será el día más caluroso y agobiante de la semana: habrá un cielo parcialmente nublado y tiempo estable pero muy ventoso por la tarde. La temperatura máxima rondará los 31 grados –aunque otras webs prevén alcanzar los 34 grados- mientras que la mínima se ubicará en 18°, con vientos moderados del sector norte y sin probabilidad de precipitaciones.

El panorama comenzará a cambiar el martes, cuando se espera un aumento de la inestabilidad, con la posibilidad de tormentas por la madrugada, mañana, con probabilidades que oscilarán entre el 40 y el 70%. La máxima será de 27° y la mínima de 19°, acompañadas por vientos que rotarán hacia el sector este.

El miércoles traerá una mejora temporaria: el cielo estará mayormente despejado y el termómetro volverá a trepar hasta los 31 grados, con una mínima de 17°. No se esperan precipitaciones, aunque se mantendrán vientos moderados y algunas ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde.

Para el jueves, regresará la inestabilidad. Se prevé una jornada con nubosidad variable y posibles movimientos de tormenta, especialmente hacia la tarde y la noche y con la rotación del viento que del noroeste cambiará hacia el sudoeste. La temperatura máxima descenderá a 26°, con una mínima de 19°.

El viernes marcará el inicio de un período más estable. Con cielo mayormente despejado, la máxima será de 23 grados y la mínima de 11°, consolidando un descenso térmico que se sentirá especialmente durante la noche. Los vientos serán calmos, pero del sur.

El fin de semana se perfila con buen tiempo. Tanto el sábado como el domingo se presentarán con cielo parcialmente nublado, sin lluvias significativas y temperaturas agradables. El sábado alcanzará una máxima cercana a los 31° aunque hay avisos de precipitaciones –leves- por la noche. Mientras que el domingo rondará los 21°, con mañanas frescas y tardes templadas, ideales para disfrutar de Mar del Plata y la costa.

Más allá del pronóstico extendido, habrá que estar atento a si las condiciones climáticas -tan cambiantes en la ciudad por la presencia del mar- nos dan alguna sorpresa.