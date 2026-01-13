Jornada sin sobresaltos para el dólar: cómo cerraron las cotizaciones

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, borró la suba inicial de este martes 13 de enero y cerró a $1.463,50 para la venta.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, el dólar blue cerró sin cambios a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.530,24 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%. El dólar MEP cerró a $1.485,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.526,14.

El Banco Central efectuó compras en el mercado de contado por séptimo día operativo seguido. Este martes absorbió USD 55 millones, para totalizar un saldo a favor de USD 328 millones por su intervención cambiaria de enero.