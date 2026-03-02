Convocan a marchar para defender la Ley de Glaciares: “El agua vale más que todo”

Organizaciones ambientales convocaron a un nuevo “Atlanticazo” para este miércoles 4 a las 17.30 en la esquina de San Martín y Mitre, en pleno centro de Mar del Plata, con el objetivo de visibilizar el reclamo contra la los avances legislativos sobre los recursos naturales y en defensa de la Ley de Glaciares.

El Atlanticazo ya había movilizado contra la exploración offshore.

La convocatoria fue difundida por la asamblea Mar Libre de Petroleras, que desde hace años impulsa movilizaciones bajo la consigna de proteger el mar argentino de proyectos extractivos.

Según difundieron en redes sociales, la jornada incluirá intervenciones artísticas, música en vivo y una mesa de difusión, además de consignas vinculadas a la defensa del agua y los bienes comunes. “El mar y los glaciares nos necesitan más que nunca”, señalaron en el mensaje de convocatoria.

Entre las consignas que acompañan la movilización figuran: “La Ley de Glaciares no se toca”, “El agua vale más que todo” y “Ni un paso atrás en la lucha contra el extractivismo”.

Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas a acercarse para “sumar su voz en defensa del mar libre”, en el marco de un escenario nacional en el que distintos sectores ambientales advierten sobre posibles modificaciones normativas que podrían afectar áreas protegidas.

El “Atlanticazo” es una modalidad de protesta que en otras oportunidades reunió a cientos de personas en distintos puntos de la ciudad, especialmente cuando se debatió la exploración sísmica y la explotación petrolera frente a las costas bonaerenses. La actividad está prevista para la tarde del miércoles y se desarrollará en el espacio público del microcentro marplatense.