Otro año sin cambios: la Tasa Girsu se seguirá cobrando con la boleta de Osse

La tasa que financia el funcionamiento del predio de residuos seguirá dentro de la boleta de Osse.

La medida para separar el cobro de la Tasa Girsu de la boleta de OSSE seguirá quedando para otro momento, ya que el gobierno de Agustín Neme presentó al Concejo Deliberante la firma de un nuevo convenio para mantener esa política durante 2026, aunque bajo un carácter provisorio para sortear disposiciones del organismo regulatorio provincial.

Con la firma del presidente del Emsur, Daniel Martínez; del titular de Osse, Tomás Amato; y del intendente Neme, los concejales recibieron en las últimas horas la reedición del Convenio de Implementación de las pautas operativas para la aplicación de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano. El convenio deberá ser convalidado por el Concejo Deliberante, ya que sus integrantes se desempeñan como accionistas de la empresa.

Allí se establece la continuidad del cobro de la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos dentro de la boleta de Osse, pese a que la propia empresa sanitaria viene planteando desde hace años la necesidad de escindir dicha facturación de la correspondiente al servicio de agua y cloacas.

Según el convenio, se mantiene el “carácter provisorio” del cobro, tal como lo requiere una resolución del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (Ocaba), que en 2013 autorizó la incorporación de la tasa en la factura de Osse, pero bajo esa condición.

Osse, bajo la presidencia de Amato, enfrenta otro año sin poder desprenderse del cobro de la Girsu.

La Tasa Girsu fue creada en 2013, durante el gobierno de Gustavo Pulti, en el marco del Programa Social del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con la finalidad de financiar la operatividad de la planta de reciclado.

Desde entonces, en distintos momentos se anunció el inicio de un proceso para que el propio Emsur se encargue de la facturación y el cobro de la Tasa Girsu, aunque nunca registró avances significativos. En 2024, el gobierno de Javier Milei intentó presionar a diversos municipios a través de una resolución del ministro Luis Caputo, que prohibió a las comunas cobrar tasas en las boletas de servicios públicos.

El elemento central por el cual los sucesivos gobiernos mantienen la Girsu dentro de la boleta de Osse es la cobrabilidad, ya que de este modo el Emsur se garantiza un piso considerable de pagos efectuados por los usuarios de la empresa sanitaria, a diferencia de lo que ocurriría con una tasa autónoma que deba ser cobrada directamente por el ente.