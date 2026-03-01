Taxis contra Uber: "Primero salieron a trabajar de forma ilegal y después piden una reglamentación"

La Asociación Civil "Conductores Unidos" que nuclea a los choferes de aplicación en Mar del Plata presentó en el Concejo Deliberante un proyecto que establece una serie de puntos para regularizar la actividad en la ciudad.

Ante esto, la Federación Nacional de Conductores de Taxi local volvió a plantear su postura respecto a la plataforma: "Necesitamos tener una ciudad ordenada con un trabajo regularizado y no precarizado".

Darío López, secretario adjunto de la entidad, señaló en diálogo con 0223 que "primero salieron a trabajar de forma ilegal y después piden una reglamentación porque vieron que en el verano vinieron a trabajar de todos lados. La aplicación de Uber no tiene frontera, la misma persona puede trabajar en Mar del Plata, Buenos Aires o Necochea".

Asimismo, destacó que "desde esta agrupación nueva de conductores están solicitando que el Municipio les tire una cuerda. Yo creo que lo único que podrían hacer es tener un transporte público regularizado porque hay una ordenanza, la 23.928, que dice que este tipo de servicios no puede trabajar en nuestra ciudad".

Sin embargo, "ellos comenzaron a trabajar de forma ilegal, sin importar que estaban detonando una actividad regularizada de muchos años como el taxi o el remis", remarcó.

Por otro lado, admitió que "hay que mejorar muchas cosas, nosotros colocamos un GPS no solo por seguridad, sino por control del Municipio para que salgan todos los autos a trabajar a la noche, pero cuando el vale todo inundó las calles de nuestra ciudad, dejaron sin efecto el control".

No obstante, "hoy vemos que está lleno de transporte ilegal, y desde la agrupación de conductores de aplicaciones, lo están viendo. Ahora si ellos regularizan la actividad, cómo hacen el control para que sólo sean tres mil conductores", reveló.

Desde su mirada, "lo que no entendieron nunca es que la política de trabajo no la va a cambiar Uber, se centran en recaudar y no en ser sostén de las personas que se quedan sin laburo. Eso no le interesa a Uber, ellos quieren recaudar y nada más, y que la persona que pone un vehículo sea socio conductor. Así se llevan el 40% y cuando se te rompe el auto, vos tenés que hacerte cargo, ahí ya no es más socio tuyo", indicó.

De modo que "en la situación económica que está viviendo el país y la gran desocupación que existe, Uber se transforma en una salida laboral rápida para llevar el sostén todos los días a las casas de la gente que se quedó sin trabajo. Pero nosotros queremos una sociedad regularizada, sin trabajo precarizado. El día de mañana los socios conductores no se van a poder jubilar porque no están haciendo los aportes".

"Ahora le hago una pregunta a esta gente, por qué no piden la relación de dependencia ante la empresa, declararse como empleados al igual que en Uruguay. Así Uber tendría que pagarles vacaciones, aguinaldo, las cargas sociales. Si lo hacen, automáticamente se van del país, o por lo menos de nuestra ciudad", manifestó.

Para finalizar, aseguró que "se debe hacer una mesa de trabajo, tratar de sacar más licencias de taxis y remises, y bloquear las aplicaciones para que no puedan trabajar en esta ciudad para que el dinero que se recaude quede acá y no se vaya del país sin pagar absolutamente nada. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".