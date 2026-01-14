Un empate y una victoria en el primer amistoso de Aldosivi

Roberto Bochi, uno de los que renovó contrato y aporta experiencia en el mediocampo del "tiburón". (Fotos: Prensa Aldosivi)

Empezó la parte más linda. A sólo 8 días del inicio del Torneo Apertura, Aldosivi tuvo su primera prueba amistosa frente a Atlanta en el predio deportivo de Punta Mogotes, y se disputaron dos tiempos de 45', en los que Guillermo Farré probó cosas y empezó a buscar el funcionamiento del equipo.

Como siempre, en estas instancias, el resultado es lo menos importante. Con tan poco tiempo por delante, hay que resaltar que todos terminaron bien y que sumaron minutos de fútbol con dos equipos diferentes en cada uno de los bloques.

En el primero, terminaron con el marcador en tablas. Con buena dinámica e intenciones de ambos lados, no se pudieron marcar diferencias pero mantuvieron un ritmo intenso durante los 45'.

En el segundo tramo del entrenamiento, con un 11 distinto, un penal que Alejandro Villarreal canjeó por gol fue el único tanto de la mañana.

Los dos equipos de Farré

1° tiempo: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo y Román González; Martín García, Roberto Bochi y Esteban Rolón; Nahuel Guzmán, Facundo De La Vega y Agustín Palavecino.

2° tiempo: Chicco; Emanuel Iñíguez, Ian Acosta, Federico Laurelli y Lucas Rodríguez; Tomás Fernández, Franco Leys y Alan Sosa; Felipe Anso, Alejandro Villarreal y David Juárez.

