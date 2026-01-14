Acusado de violar a su hermanastra de 13 años se negó a declarar

Entrevista con la defensa y silencio al escuchar los cargos en su contra. Así fue el paso por Tribunales del joven de acusado de abusar a su hermanastra de 13 años entre mayo de 2024 y junio del año pasado.

El sujeto de 20 años se entrevistó con miembros de la defensa oficial y se negó a responder preguntas del fiscal Carlos Russo. Al término de la presentación en el octavo piso de Tribunales fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como adelantó 0223, el joven fue detenido el martes por la tarde en una casa ubicada en Vignolo al 1500 por personal del Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI tras el aval de la Justicia de Garantías.

En la investigación que comenzó tras la denuncia se estableció que en el marco de esa convivencia con su hermanas, el agresor la tocaba bajo la ropa, la frotaba y la accedió carnalmente vía vaginal.

A partir de los datos recabados durante la instrucción desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 calificaron a los hechos constitutivos del delito de abuso sexual agravado por la situación de convivencia preexistente.