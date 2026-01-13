Conoció a un chico por Facebook, fueron a tomar mates y desapareció: la desesperada búsqueda de Tania

Tania Suárez, una mujer de 35 años, está desaparecida desde el domingo en Córdoba. Su familia comenzó una búsqueda desesperada, desde que fue a encontrarse con un hombre que conoció por internet y nunca volvió.

La hija de Tania comentó que su madre había conocido al chico a través de Facebook Citas y que habían quedado en encontrarse en el Parque Sarmiento para tomar mates: “Él le pagó el Uber y se fue para el Parque”.

Según la hija de la mujer, Tania se fue alrededor de las 16:30 del barrio Argüello Norte y nunca volvió a su casa, aunque se comunicaron con ella a través de mensajes hasta las 10 de la noche.

La prima de Tania también dialogó con la prensa y afirmó: “En los mensajes a su hija y a su hermana aclaraba que la persona con la que se juntó no era la misma que aparecía en la foto de la aplicación”. También dijo que los textos que recibieron “eran raros” aunque siempre dijo que permanecía en el Parque Sarmiento.

Los últimos mensajes de Tania

Antes de que perdieran su rastro, Tania se comunicó con su hija, a quien le contó que estaba cenando en un carro de la zona con el hombre y un amigo de él. “Nos dijo que después ellos dos la traían a mi casa y nunca más llegó”, expresó la menor.

Después de ese mensaje el celular de Tania fue apagado y no recibió más mensajes ni llamadas. La familia realizó la denuncia por su desaparición y la fiscalía Distrito 4 Turno 6 quedó a cargo del caso.

Tania trabaja como becaria en el CPC de Argüello y tiene cuatro hijos, de 17, 14, 8 y 5 años. Mide 1.65 mts y tiene tatuajes en el brazo derecho. La última vez que la vieron tenía puesto un top blanco marca Puma, un short azul y zapatillas negras.

Los teléfonos para aportar datos son: 351-7672424 / 351-2233452.