Se hizo "la muerta" y logró sobrevivir: encontraron maniatada a la mujer desaparecida en Córdoba

Afortunadamente encontraron viva a Tania Suárez en La Cumbre. Estaba desaparecida desde el domingo y tanto su familia como las autoridades la buscaban intensamente en toda la provincia de Córdoba. El caso generaba mucha preocupación, ya que Tania se había ido a encontrar con un hombre que conoció a través de una app de citas y no había regresado a su casa.

48 horas después de su desaparición, un hombre avisó en el cuartel de Bomberos de La Cumbre que había un bulto moviéndose en un terreno baldío lindero al arroyo. Los agentes se acercaron al lugar y encontraron a la mujer envuelta en dos bolsas de consorcio, golpeada y con sus manos y pies atadas con cinta.

"Soy Tania Suárez, estaba en el Parque Sarmiento", les dijo y se desvaneció. En los chats con su hija, la mujer había contado que los desconocidos le habían dado de tomar un líquido extraño que la adormeció.

La aparición de Tania

La mujer desaparecida en Córdoba apareció viva en un baldío de La Cumbre. Se trata de un lugar donde hay mucha vegetación, lo que hace difícil el acceso y la visión desde la calle. Se estima que los agresores ingresaron por un sector donde el alambre que delimita el perímetro está caído. El vecino que vio el bulto y alertó a los bomberos se encuentra ahora desaparecido.

Tania estaba envuelta en dos bolsas de consorcio, una en su cuerpo y otra en su cabeza. La habían dejado maniatada y boca abajo, por lo cual no podía gritar ni moverse. A pocos metros estaba tirada su cartera y el rollo de cinta que usaron para inmovilizarla.

De acuerdo al testimonio de la mujer, fue golpeada con un palo y se hizo “la muerta” para sobrevivir. Contó que le destrozaron el celular y le tiraron el chip y mencionó un auto Audi gris, pero se desconoce si es el vehículo en el que la trasladaron hasta el baldío.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Martín por el secuestro en la ciudad de Córdoba y de la fiscal Paula Kelm de Cosquín, por el hallazgo en La Cumbre. Por el momento no hay detenidos, solo muchos interrogantes para resolver.