Piden dadores de sangre para Yohana, la repartidora que balearon para robarle la moto: "Puede quedar paralítica"

Al cumplirse 72 horas del ataque a tiros que sufrió el domingo a la madrugada cuando salía de su casa para ir a trabajar, la mujer de 29 años permanece internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata y en las próximas horas ingresará al quirófano para someterse a una nueva cirugía que será clave en su recuperación.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que Yohana Stanley se encuentra estable y no corre riesgo su vida, aunque los médicos constataron que sufrió una lesión irreversible. Es por eso, que este viernes será sometida a una intervención quirúrgica para intentar revertir su situación.

Tal como se informó, el hecho sucedió el domingo por la madrugada cuando dos delincuentes la abordaron en el barrio San Martín y a punta de pistola le robaron la moto que usaba para trabajar. En ese marco, uno de ellos le disparó a Yohana. La bala, según consignaron fuentes oficiales, le atravesó un brazo y quedó alojada en la columna.

La fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación, confirmó que la víctima sufrió una lesión irreversible que la dejó con una parálisis en ambas piernas. Según reveló, los delincuentes le dispararon cuando ya le habían sustraído la moto. "Se sospecha que puede llegar a quedar paralítica", indicó en una rueda de prensa.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 lleva adelante una causa por el delito de homicidio agravado críminis causa en grado de tentativa a la espera de la evolución de la víctima. "Fue un hecho terrible", sintetizó.

Pedido solidario y movilización

En este marco, sus familiares y allegados iniciaron una cruzada solidaria convocando a la comunidad a donar sangre a nombre de Yohana Stanley en el Centro de Hemoterapia, ubicado en Estado de Israel 3698 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Los requisitos son:

Concurrir con DNI

Tener entre 16 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Desayunar antes de donar

Asimismo, sus compañeros repartidores de una reconocida aplicación convocan a una movilización para este viernes a las 16 horas en la esquina de Belgrano y La Rioja.