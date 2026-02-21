Lo detuvieron y les ofreció un millón de pesos y cocaína a los policías

El detenido ya tenía una causa activa en La Plata.

Un hombre de 31 años, que tenía un pedido de captura vigente desde noviembre de 2025 por un juzgado de La Plata, fue detenido en la madrugada de este sábado en Mar del Plata.

El hecho comenzó cuando personal del Comando de Patrullas, que realizaba recorridas preventivas, fue alertado por un transeúnte en la zona de avenida Peralta Ramos y Bouchard. Según se indicó, un sujeto corría por el sector de Dolores y Tripulante del Fournier cargando una motocicleta y se dirigía hacia avenida Fortunato de la Plaza.

Intento sobornar a los efectivos policiales con dinero y droga.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron divisarlo en Carasa y Dolores. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el rodado e intentó escapar a pie. Tras una breve persecución, fue reducido en Arana y Goiri, entre Dolores y Castex.

Al ser identificado, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura activo desde noviembre de 2025, emitido por un juzgado de La Plata. En cuanto al rodado, una Zanella ZR 150, no registraba impedimentos legales al momento de la consulta, aunque fue secuestrada de manera preventiva para la realización de pericias.

Ya bajo custodia, el detenido intentó evitar su situación judicial ofreciendo a los policías un millón de pesos en efectivo y cocaína a cambio de su libertad. La maniobra fue documentada y comunicada a la fiscalía.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso iniciar actuaciones por el delito de cohecho, cumplir con las diligencias correspondientes y trasladar al aprehendido a primera audiencia.