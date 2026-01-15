Al básquet se juega como Thornton: el americano brilló para un triunfazo de Peñarol

Descomunal actuación de Thornton para que Peña se recupere de la derrota en Junin. (Foto: Prensa Racing)

La jerarquía está intacta y Peñarol tiene algo que no abunda: un jugador gana partidos. Al Thornton es la principal explicación al triunfo que se trajo el "milrayitas" de Chivilcoy. Jugó, metió, asistió, brilló. Peña le ganó 91 a 85 a Racing de Balcarce en el suplementario de la mano del "Sheriff".

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El primer cuarto comenzó con una sólida actuación de Racing, que terminó con un marcador de 26 a 15, estableciendo una buena ventaja inicial. En el segundo cuarto, el equipo local continuó dominando las acciones para irse al descanso con un 47 a 35 a su favor.

Sin embargo, en el tercer período, Peñarol comenzó a cerrar la brecha, aunque Racing aún mantenía una ventaja de 65 a 53 al final de este cuarto. La emoción del partido se intensificó en el último cuarto, donde ambos equipos lucharon con fervor, logrando un empate 76 a 76 que llevó el partido a un tiempo suplementario de cinco minutos.

El tiempo extra fue un verdadero desafío, con ambos equipos peleando hasta el final. A pesar del esfuerzo y la entrega de Racing, el encuentro concluyó con un marcador final de 85 a 91 a favor de Peñarol.