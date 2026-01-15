Los guardavidas de Bahía del Sur ganaron el Provincial de Rescate

Los guardavidas de la Bahía Sur del Faro ganaron el Campeonato Provincial de Rescate competitivo que se llevó a cabo en Pinamar.

La competencia es un simulacro de rescate tradicional, y el equipo consta de un puntero que llega a la víctima y arranca a remolcar (entra sin elemento ), un guardavidas que entra con torpedo y un tercero que ingresa con la soga. Una vez que se juntan los tres adentro del mar y conectan la soga al torpedo, desde afuera, tres tiradores empiezan a traer a los guardavidas y a la víctima a la orilla. Salen del mar los 3 sostenirndo a la víctima y trayendo todos los elementos hasta una linea de llegada .

Los primeros en cruzar esa linea con todos los integrantes más todos los materiales de rescate ganan la competencia. Dependiendo la cantidad de equipos, hay series, semifinal y final. Es muy tradicional el evento de rescate y toda la costa de la provincia entrena durante todo el año para ese día, lo que lo vuelve algo muy especial para los vencedores.

Por lo general se hacen selecciones de las distintas localidades pero también pueden participar equipos de sectores como fue el representante de la Bahía Sur del Faro. En segundo lugar terminó la selección marplatense lo que muestra la importancia y jerarquía de este equipo que representa a un sector tan chico de la costa

Dentro de las particularidades, se destaca que en el equipo, hay un padre y sus dos hijos. Cristian Reynoso (50 años, tirador), compartió el honor y el triunfo con Julián y Martín que fueron nadadores. El último es un reconocido deportista que fue ternado a los Premios del Deporte en triatlón.

El equipo ganador es capitaneado por Joaquín Bazán, histórico tirador de la zona, hoy jefe de sector, que junto con Cristian Reynoso llevan más de 20 años compitiendo en este tipo de eventos.

El equipo completo

Puntero:Martín Reynoso: 22 años, guardavidas suplente actualmente en Mirador 9.

Torpedo: Julián Reynoso: 25 años, guardavidas en Playa Alfar.

Soga: Franco Caracó: 26 años, guardavidas en Playa Mariano.

Tirador 1: Cristian Reynoso: 50 años, guardavidas timonel en playa el Balcón.

Tirador 2: Sebastián Marquez: 37 años, guardavidas en Marbella.

Tirador 3: Mauro Salesky: 38 años, guardavidas en Honu Beach.

Capitán: Joaquín Bazán, 50 años, guardavidas jefe de sector bahía chica.

Victima: Milagros Fernández, guardavidas.