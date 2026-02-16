Rápida acción de guardavidas permitió salvar a bañistas y kayakistas arrastrados por la marea

El momento del rescate de uno de los kayakistas en la zona de la albufera de Mar Chiquita.

Una intensa jornada de trabajo protagonizaron este domingo los guardavidas del partido de Mar Chiquita, quienes debieron intervenir en distintos puntos de la costa para asistir a personas que se encontraban en situaciones de riesgo, tanto en el mar como en la albufera. Las intervenciones tuvieron lugar 24 horas después del fatal desenlace de un kayakista que murió tras sufrir percances al ingresar al mar en la zona marchiquitense de Santa Elena.

Andrea Lezcano, responsable del operativo de seguridad en playas del distrito, destacó el desempeño del personal en la zona norte del distrito y subrayó la importancia del trabajo diario de prevención y respuesta. “Solo resta felicitar al equipo por el gran trabajo que hacen día a día”, expresó la funcionaria, quien además confirmó que no se registraron personas heridas.

Rescate en Mar de Cobo

En primer lugar, durante horas de la tarde, en la localidad de Mar de Cobo, rescatistas de tres puestos participaron en dos intervenciones para auxiliar a bañistas que eran arrastrados por la marea. Las condiciones cambiantes del mar obligaron a una rápida y coordinada respuesta del personal, que logró asistir a los afectados y acompañarlos de regreso a la orilla sin que se registraran consecuencias físicas.

En medio de la emergencia, también colaboraron personas que se encontraban en el lugar disfrutando de la jornada, facilitando las tareas de los guardavidas y contribuyendo a que la asistencia se desarrollara de manera efectiva.

Salvataje a kayakistas en la albufera de Mar Chiquita

Por otra parte, una embarcación con base en la albufera Mar Chiquita intervino para asistir a dos kayakistas que habían volcado cerca de la boca de la laguna.

La rápida acción del equipo permitió estabilizar la situación y garantizar la seguridad de los deportistas.

Las intervenciones reflejaron el valor del trabajo coordinado entre los distintos puestos y la presencia permanente de los guardavidas, cuya labor resulta fundamental para prevenir situaciones de mayor gravedad en el mar y la albufera.