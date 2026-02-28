Video: rescatan a una persona arrastrada por la corriente en Constitución

Una peligrosa corriente sorprendió a un bañista y obligó a desplegar un gran operativo de rescate

A mediodía de este sábado ocurrió un rescate en la playa ubicada frente al Museo MAR, donde los guardavidas actuaron rápidamente.

Una peligrosa corriente sorprendió a un bañista y obligó a desplegar un gran operativo de rescate. El hombre debió ser rescatado por cinco guardavidas al no poder salir por sus propios medios.

La persona fue rescatada por 5 guardavidas.

Bañistas se acercaron preocupados por el despliegue y siguieron de cerca las maniobras desde la orilla. Después de varios minutos y un intenso trabajo en equipo por parte de los guardavidas, lograron rescatar al hombre, quien al salir aseguró que la corriente lo había arrastrado mar adentro.

Según relataron testigos a 0223, el mar se encontraba peligroso en ese sector, con corrientes fuertes que dificultaban el ingreso y la salida del agua. Destacaron, sin embargo, la rápida intervención y coordinación del personal, que permitió que el rescate se realizara sin mayores consecuencias.

Tras ser asistido en la arena, el hombre se recuperó y no fue necesario su traslado a un centro de salud.