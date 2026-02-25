Acusado de ser “campana” de “La banda del Pabellón” se negó a declarar

El acusado de actuar como “campana” durante los robos cometidos por la desarticulada “Banda del Pabellón” que dirigía un intruso desde la Unidad Penal N°15 de Batán se negó a declarar este miércoles en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario.

El imputado de 49 años se entrevistó con un abogado penalista particular, escuchó los cargos en su contra y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Mariano Moyano que lleva adelante la causa desde octubre del año pasado.

Tiene 49 años.

El robo original que dio paso a la investigación en la fiscalía temática sucedió el 12 de octubre de 2025 cuando cuatro sujetos con sus rostros cubiertos redujeron a una pareja en su casa en inmediaciones de Colectora y 167 de la que robaron cuatro mil dólares, 200 mil pesos y otros elementos.

Fue personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas el que detuvo a Miguel Ángel Mendieta tras la realización de dos allanamientos en Benito Lynch al 9400 y Magallanes al 8500. En ese operativo secuestraron un Fiat Argo que registraba un pedido de secuestro activo y varios objetos sustraídos de un hecho bajo la modalidad “escruche” en septiembre de 2023.

Elementos secuestrados en el allanamiento.

Además de la detención del imputado que fue alojado en el complejo penitenciario de Batán, durante los allanamientos simultáneos secuestraron cuatro patentes, casi cien municiones calibre nueve milímetros, .32, .38 y .22, cartuchos calibre 12/70, herramientas, relojes, llaves de viviendas, vehículos, tarjetas de memoria, perfumes, balanzas y otras pertenencias.

Por el hecho original en noviembre del año pasado tres de los autores fueron detenidos tras un par de allanamientos que llevó adelante personal de la DDI. En esa oportunidad secuestraron un revólver, municiones, precintos plásticos, celulares, una barreta, una maza, una tijera de corte, prendas de vestir y un kilo de cogollos de marihuana.