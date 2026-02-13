Brutal golpiza: discutió con el cuñado y le abrió la cabeza a culatazos

Armas de puño, largas y municiones. Esos fueron los elementos secuestrados este viernes durante un allanamiento en la casa de un hombre acusado de provocarle heridas a su cuñado tras una discusión.

Fue personal policial de la comisaría decimoquinta el que redujo al hombre de 36 años tras un llamado al 911 que les permitió llegar a una casa en Los Quebrachos al 3100.

El hecho se originó a raíz de un conflicto familiar cuando el agresor golpeó en la cabeza a su cuñado, de 31 años, provocándole tres cortes en el cuero cabelludo.

El propio imputado entregó todas sus armas y municiones.

Al arribo del móvil policial, el aprehendido realizó la entrega voluntaria de tres pistolas marca Bersa calibres .22, .45 y 9 mm, una carabina calibre .22, un fusil Mauser calibre 7,65, dos miras térmicas y municiones de distintos calibres.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por portación ilegal de arma de guerra y lesiones leves y el secuestro de la totalidad del armamento para su remisión a Policía Científica.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.