Lo buscaban por un robo y se descartó de un arma antes de la detención

Fue aprehendido por personal de la comisaría decimoquinta en calle Klagrievich y Los Manzanos.

Un revólver calibre .38 y municiones calibre nueve milímetros. Esos fueron los elementos que un joven de 21 años se descartó antes de ser detenido en Parque Camet por personal policial en el marco de una causa por un robo agravado.

Fue personal de la comisaría decimoquinta el que aprehendió al sujeto en calle Klagrievich y Los Manzanos luego de que se descartara de una riñonera que tenía en su interior el arma y las municiones.

El revólver y las municiones secuestradas por las autoridades.

Los oficiales estaban en el lugar por una causa que investigaba un robo agravado por el uso de arma de fuego y efracción ocurrido el domingo en inmediaciones del domicilio allanado.

"En esa ocasión, el imputado habría ingresado violentamente y sustraído celulares, amenazando a las víctimas con un arma de fuego antes de darse a la fuga", informaron autoridades policiales.

Por la causa inicial a cargo del fiscal Mariano Moyano y una nueva en la fiscalía de Flagrancia, el imputado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.