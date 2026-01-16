Un pitbull atacó gravemente a una perrita en Bahía Bonita y el dueño huyó

El pitbull le perforó un pulmón y le sacó muchos tejidos a Kami.

El pasado miércoles alrededor de las 4 de la tarde, un pitbull atacó a una perra llamada Kami a metros de la bajada del balneario Bahía Bonita. La perrita resultó gravemente herida y el dueño del perro agresor huyó.

Según el relato de la dueña de Kami, Camila Ochoa, era un chico alto, de contextura física delgada y aproximadamente 20 años: "Se escondió en la zona y no se hizo cargo". Durante la jornada de hoy, la perrita pudo ser operada y se encuentra en estado de recuperación.

"Lamentablemente el pitbull le perforó un pulmón y le sacó muchos tejidos. Hoy recién se pudo hacer la cirugía y estamos a la espera para ver cómo va evolucionando", contó Camila, quien agregó que "en el forcejeo" ella también salió lastimada y, como no tenía cobertura médica, en el hospital no la quisieron atender.

"Nosotros somos de San Juan, venimos de vacaciones y nos encontramos esta situación muy triste", contó la dueña de Kami y agregó: "No teníamos pensado el gasto y que fuera tan grande fue difícil porque no estamos en una situación económica buena".

Y es que los costos alcanzan más de un millón y medio de pesos. "La internación nos salió $487.000, la cirugía $1.100.000 y el día que lo asistieron salió $150.000".

"Pedí un préstamo y la gente me pudo colaborar con algo. Estamos más tranquilos ahora que la operación se pudo hacer y Kami está recuperándose", sintetizó Camila.

Las personas que quieran ayudar a Kami y a su familia a costear los gastos pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al alias: cami.paz22.