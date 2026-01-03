Final feliz: volvió Blas, el perrito que buscaban intensamente en el hogar para personas con discapacidad de El Sosiego

Final feliz para Blas y los chicos del Hogar de El Sosiego.

Desde el centro de día para personas con discapacidad intelectual "Dar Más" confirmaron que Blas, el amado border collie de la institución que estaba perdido en Mar del Plata, volvió a reencontrarse con los chicos en el hogar.

El centro de día, ubicado en Los Tilos y Calle 9 del barrio El Sosiego, había comenzado una campaña para buscar a su perrito, que se había perdido durante los festejos de Nochebuena en la zona.

Los jóvenes de la institución lo buscaron por todos lados y toda la comunidad se comprometió dandole difusión a la noticia. Afortunadamente, llegó el final feliz: Blas volvió a "Dar Más".

Desde el centro de día compartieron imágenes del perrito en sus instalaciones y un video donde se lo ve contento junto a las personas que tanto lo buscaron.