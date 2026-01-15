Lo engancharon: amenazaba a adictos y los obligaba a reducir cosas robadas

"Los reclutaba y amenazaba aprovechando su vulnerabilidad por el consumo de drogas". Así era la operatoria de un hombre de 37 años para tener una mano de obra que le reduzca objetos robados: fue detenido luego de tres allanamientos simultáneos.

La causa que se tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción N°7 comenzó en noviembre del año pasado cuando un hombre denunció que lo habían amenazado exhibiéndole un arma de fuego por problemas de vieja data.

Un hombre de 37 años fue detenido tras varios allanamientos.

Los datos recabados por personal de la comisaría octava permitieron establecer que esa persona era un sujeto que también amenazó a personas con consumo problemático de estupefacientes para que vendieran objetos robados en su beneficio.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la Justicia de Garantías avaló la realización de tres allanamientos que se hicieron de manera simultánea: en dos lugares no hallaron elementos personas, pero si motos, armas y droga, mientras que en el restante aprehendieron al imputado y secuestraron elementos de interés para la causa.

Se realizaron tres allanamientos de forma simultánea. Foto: archivo 0223.

Cocaína, marihuana, un par de armas de fuego, un rifle de aire comprimido, municiones de distinto calibre, celulares, una balanza de precisión y prendas de vestir fueron algunos de los objetos secuestrados tras el operativo.

Además de la causa original por la que quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, el fiscal de Estupefacientes Pablo Cistoldi dispuso la notificación de otra causa por el hallazgo de la droga en la vivienda.