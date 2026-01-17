Confirman la reactivación de una obra frenada por Milei: 86 mil marplatenses se sumarán a la red de agua

Osse podrá continuar con la extensión de unos de los tres grandes acueductos con que cuenta Mar del Plata.

El presidente de Obras Sanitarias (Osse), Tomás Amato, confirmó la reactivación de la obra de extensión del Acueducto Oeste, una intervención estratégica que permitirá sumar a 86 mil marplatenses al servicio de agua potable. Se trata de una obra que había sido paralizada a fines de 2023 con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

En una entrevista con Extra 102.1 y consultado sobre el plan de obras de la empresa pública para 2026, el flamante titular y dirigente libertario reveló que en breve se retomará la intervención que había comenzado en 2022 y que contaba con financiamiento nacional. “La expansión del Acueducto Oeste quedó paralizada por esta prioridad del gobierno nacional de apostar al superávit y este año tenemos la oportunidad de retomarla”, sostuvo Amato en relación con la decisión de la administración de La Libertad Avanza de retirar el financiamiento a las obras públicas.

“Este año tenemos la oportunidad de retomarla con fondos propios y con financiamiento de una empresa privada. Es una obra estratégica para la ciudad”, acotó Amato. Ante la consulta de 0223 por precisiones respecto del origen del financiamiento, desde la empresa se limitaron a informar que se espera el avance de gestiones para dar mayores detalles.

La decisión de Milei de recortar la obra pública afectó el financiamiento de grandes obras realizadas por Osse.

La obra comenzó en 2022 en el marco de una licitación realizada por Osse, cuya adjudicación fue otorgada a la firma Coarco SA, en una intervención con fondos por $2.895 millones que contaba con un financiamiento del 79% por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), con el restante 21% a cargo de la empresa municipal.

Desde fines de 2023 y hasta la fecha se firmaron diversas actas de neutralización, a la espera de gestiones para resolver el problema del financiamiento, situación que se agravó cuando a fines de 2024 el gobierno nacional disolvió el Enohsa, transfiriendo sus competencias a la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Según el Mapa de Inversiones, un sitio web oficial que informa sobre la obra pública nacional, la segunda etapa del Acueducto Oeste presentaba un avance de obra de apenas el 9,8%. En esta etapa se buscaba construir las instalaciones completas para 19 perforaciones del Sistema Acueducto Oeste y 10 pozos de explotación adicionales a los ya construidos por Osse en la primera etapa, lo que permitiría sumar a unas 86 mil personas a la red de agua potable.

El flamante presidente de Osse, Tomás Amato, confirmó que se retoma la obra del Acueducto Oeste.

A través de una resolución de Osse de noviembre, que amplió el plazo de neutralización de la obra durante la gestión de Carlos Katz y que se encuentra vigente hasta febrero de 2026, la empresa informó que en julio hubo una reunión con la contratista Coarco, que en agosto presentó una propuesta de “ejecución parcial de la obra”. A partir de allí se abrieron nuevas instancias que ahora derivaron en el anuncio de Amato, sobre el cual se esperan mayores precisiones.

Además de la ampliación del Acueducto Oeste, otras dos obras a cargo de Osse también se encuentran paralizadas por el retiro del financiamiento nacional a través del extinto Enohsa. Por un lado, la segunda etapa de los desagües pluviales de la Cuenca Marcos Sastre presentaba un avance del 64%, en una intervención que contaba con un presupuesto de $867 millones.

En segundo término, llegó a avanzar hasta un 74% la ejecución de la red de colectores cloacales en la zona comercial del Puerto y en los espigones 1 y 2 del Puerto de Mar del Plata, con un presupuesto de $215 millones. En este caso, en el marco de una causa judicial por daño ambiental, un privado se había comprometido en 2025 a financiar la conclusión de la obra, aunque el acuerdo de compensación luego fue anulado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otro lado, este año continuará la obra de vinculación de los acueductos Norte y Sur, con una inversión propia de $1.036 millones, que permitirá una mejor administración de los caudales. Una vez concluidos los trabajos, Osse tendrá la facultad de movilizar volúmenes de agua de un sector a otro de la ciudad, adaptándose a las necesidades y demandas cambiantes a lo largo del año.