Choque y drama en Pinamar: dan a conocer el último parte de salud de Bastián

Desde el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata dieron a conocer este domingo el estado de salud de Bastián Jeréz, el nene de ocho años que resultó herido en el choque ocurrido este lunes en La Frontera de Pinamar.

Esta mañana, fuentes sanitarias indicaron que el pequeño de 8 años, al igual que ayer, se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica.

“Se mantuvo sin cambios desde el último parte emitido”, señala el breve informe difundido por el nosocomio de Castelli y Santa Fe.

Luego de atravesar cuatro intervenciones quirúrgicas por su delicado estado de salud, este sábado desde el Hiemi precisaron que Bastián, “permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas” y que “se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

Recordamos que el niño había sufrido múltiples fracturas en su cráneo producto del terrible choque en los médanos de Pinamar, cuando iba sin cinturón de seguridad. Por este hecho, quedó imputado su padre, por lesiones culposas.

Del mismo modo, se notificó del mismo delito a los conductores de la camioneta Amarok y del UTV involucrados en el siniestro. Ambos vehículos permanecen secuestrados a la espera de peritajes que permitan determinar la mecánica del choque.