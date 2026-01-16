Operaron a Bastián y sigue en terapia intensiva

Se conoció un nuevo parte médico de Bastián, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente de tránsito el lunes 12 de enero en la zona conocida como La Frontera de Pinamar, cuando el vehículo todoterreno (UTV) en el que viajaba con su familia chocó de frente contra una camioneta. El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó este viernes el estado de salud del chico luego de una importante intervención.

Según el parte oficial, los equipos de salud realizaron estudios de alta complejidad desde el ingreso del niño hasta la mañana de hoy, tras lo cual fue intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, los profesionales pudieron explorar de manera minuciosa su estado y proceder al cierre abdominal.

El menor permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado, a la espera de una evolución favorable, indicaron desde el hospital.

El traslado de Bastián desde Pinamar a Mar del Plata se realizó días atrás en un helicóptero sanitario del Ministerio de Salud bonaerense, coordinado con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), luego de que su cuadro requiriera atención en un centro de mayor complejidad.

Antes de este nuevo parte, el niño ya había sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Comunitario de Pinamar, donde ingresó con lesiones graves tras el impacto, incluidos daños en el hígado y otras zonas sensibles, que obligaron a un operativo de urgencia para contener hemorragias.

Desde el inicio de la atención, equipos de salud mental dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires acompañan a la familia, tanto en Pinamar como en el Materno Infantil, brindando contención en este proceso.

El accidente no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también generó repercusión nacional, con declaraciones públicas de familiares y avances en la investigación sobre las circunstancias del siniestro.