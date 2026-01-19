Últimos días para realizar el pago adelantado anual de la TSU y acceder a un importante descuento

El pago adelantado se puede gestionar desde el sitio web de la ARM.

En los primeros días de 2026, cientos de contribuyentes de Mar del Plata siguen gestionando el pago anual anticipado de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), y para dar respuesta a esa demanda el Municipio decidió extender el plazo de vencimiento hasta el 23 de enero.

La decisión fue anunciada por la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), que explicó que la medida surge en respuesta a numerosos pedidos de vecinos que se vieron desbordados por los trámites o que simplemente buscaron más tiempo para cumplir con la obligación tributaria sin perder beneficios.

El pago adelantado se puede gestionar desde el sitio web de la ARM.

La posibilidad de abonar la TSU de forma anticipada ofrece ventajas concretas: junto al descuento del 5% que ya regía para quienes pagaron antes del vencimiento original, quienes completen el pago ahora evitarán futuros ajustes al tributo durante 2026 y no tendrán que afrontar “refuerzos” adicionales más adelante, ya que evitarán las actualizaciones bimestrales que se hacen al ritmo de la inflación.

Según el Municipio, tanto la atención presencial como las consultas por teléfono o canales digitales superaron la capacidad de respuesta habitual, marcando un interés mayor al esperado de parte de los vecinos.

Este nuevo plazo -que corre hasta el viernes 23 de enero- busca darle aire a quienes se acercan a pagar y facilitar que más hogares puedan gestionar sus obligaciones antes de que comience el calendario impositivo del nuevo año.

Para acceder a los cupones de pago, los interesados pueden ingresar en el sitio web de la Municipalidad www.mardelplata.gob.ar o comunicarse por Whatsapp al 2235 42-3899 para recibir más información.