Crece el conflicto en Plaza Rocha: feriantes reclamaron en Inspección General

Una disputa entre comerciantes recrudeció en el último mes. El motivo es el despliegue territorial de vendedores ambulantes en diferentes zonas de Mar del Plata, aunque las consecuencias se efectuaron en la Plaza Rocha. En una discusión más amplia sobre los derechos de venta en a vía pública, tomaron cartas en el asunto los feriantes y reclamaron en la sede de Inspección General de la Municipalidad.

Para Vanesa Córdoba, referente de la feria de la Plaza Rocha, la cuestión es personal. "Vinimos a reclamar que están haciendo una persecución hacia mi. Difamando, diciendo que hostigo, que golpeo a las personas y no soy así. Yo solo me encargo de coordinar las mesas, de llevarlas y traerlas porque fui elegida para eso. Lo que está molestando es que yo hable, que yo exija, que yo pida. Nosotros lo que estamos pidiendo hoy en día es que nos habiliten la ordenanza, entonces trabajaríamos bajo reglamento, trabajaríamos con prolijidad, trabajaríamos cumpliendo días, horarios y también pagando un canon porque no es que queremos trabajar y no cumplir con el Estado".

En la feria de la Plaza Rocha trabajan alrededor de 300 familias. Frente a ello, Córdoba dijo que "se pudo acordar una mesa de trabajo que entre inspección y producción. Parece que se creó una nueva secretaría de ferias, cuando dicen que están desapareciendo o achicando secretarías del Estado se están achicando. Va a empezar a trabajar sobre los listados, dando de baja a gente que ya no esté viniendo y altas de personas que están en lista de espera que tienen mucha necesidad de trabajar hoy en día".

Por otra parte, los feriantes identificaron sus mesas y artículos en la sede de Inspección General. Fueron secuestrados tras un control en Plaza Rocha. "Nos dieron un acta donde tenemos que ir al Juzgado de Faltas. Pero el acta se lo habían hecho a uno de los compañeros que está en el listado, un feriante que se quedaba cuidando las mesas. No lo hicieron firmar, a mi tampoco. Vamos a hacer lo posible por recuperar porque las mesas son de cada uno de los feriantes", expresó la referente.

En conclusión, Vanesa Córdoba desconfía: "Hasta no ver la ordenanza nunca diría que está asegurada la continuidad". El conflicto no es una novedad, tiene años de discusiones. No obstante, las urgencias económicas en el presente del país y los derechos de los trabajadores, de los feriantes y de los comerciantes en general, vuelve a poner el conflicto en la agenda. Escalando.