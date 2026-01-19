Fueron por una pérdida de gas y encontraron un auto robado

Un hombre y una mujer que tenían en su poder un vehículo con pedido de secuestro en el barrio Fray Luis Beltrán fueron aprehendidos este lunes por personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911 que hizo referencia a una fuga de gas y posible incendio.

Fueron efectivos abocados al operativo De Sol a Sol quienes llegaron a una vivienda ubicada en Los Talas y Godoy Cruz y constataron la presencia de un vehículo Chevrolet Corsa de color verde, al cual le faltaba el motor, el techo y las puertas, sin dominio colocado.

La pareja quedó aprehendida.

Realizada la consulta por sistema informático, se estableció que el vehículo registraba pedido de secuestro activo desde el 11 de enero de 2026, en el marco de una causa por hurto automotor, a solicitud de la Comisaría cuarta.

Durante el procedimiento se secuestró el rodado y diversas autopartes, por lo que el sujeto de 28 años y la mujer de 32 fueron notificados de la formación de una causa penal y trasladados a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán, respectivamente.