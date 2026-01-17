Tres hombres aprehendidos por robo agravado en poblado y en banda en Mar del Plata

El hecho ocurrió ayer, 17 de enero, alrededor de las 22:30, cuando los imputados ingresaron al comercio encapuchados, con guantes y portando armas, donde redujeron y ataron a la víctima y a otras personas que se encontraban en el lugar.

Según se informó, los sujetos sustrajeron un bolso color azul, un teléfono celular Samsung A22 y una billetera pertenecientes a la víctima (un chico de 23 años).

Tras el hecho, y mediante el rastreo del teléfono celular a través de Google, personal de Infantería motorizada logró localizar a los sospechosos en un edificio ubicado en la intersección de Avenida Independencia y Belgrano, donde procedieron a la aprehensión de tres sujetos, dos de ellos con 24 años de edad y el otro de 34.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron hallar en la terraza del edificio los bolsos sustraídos, junto con un total de 25 teléfonos celulares, además de otros elementos de interés para la causa, procediéndose a su secuestro.

Asimismo, se recolectaron registros de cámaras de seguridad aportados por la víctima.

Intervino la UFIJE N° 14, y luego de la consulta al Dr. Berlingieri, se dispuso la aprehensión de los tres imputados, el secuestro de la llave del edificio y de los teléfonos celulares, la notificación de la formación de causa y la remisión de las actuaciones a primera audiencia.

Posteriormente, se autorizó el secuestro del resto de los elementos y la entrega a la víctima de aquellos bienes que reconozca como propios.