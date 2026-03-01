Designan como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Ahmad Vahidi es el nuevo jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en medio de una profunda crisis institucional y militar. El nombramiento coloca al frente de la fuerza a un militar que se encuentra prófugo de la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la AMIA en 1994, causa por la que pesan sobre él pedidos de captura internacional.

La designación fue informada por la agencia iraní Mehr y se produjo tras la muerte del anterior jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

El cambio en la conducción militar se enmarca en un escenario de acefalía en la cúpula del poder iraní, luego de una serie de bombardeos israelíes sobre objetivos estratégicos en el corazón de Teherán.

Según confirmó el régimen, en las incursiones aéreas murieron:

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdorrahim Musaví.

El ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

El secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Un perfil bajo alerta internacional

Vahidi, que ya había ocupado cargos de relevancia dentro del aparato militar y político iraní, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires, atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Su designación al frente de la Guardia Revolucionaria reafirma la línea dura del estamento castrense iraní, pese a las alertas internacionales vigentes por presuntos delitos de terrorismo.

En este contexto de crisis y reconfiguración del poder, el régimen iraní apuesta por una conducción militar con fuerte perfil ideológico y trayectoria dentro del núcleo más cerrado del sistema.