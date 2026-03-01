Trump le exigió a las fuerzas de seguridad de Irán que se rindan “o enfrentarán una muerte segura”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió este domingo a las fuerzas de seguridad de Irán que se rindan porque, en caso contrario, serán asesinadas, después de que el ejército norteamericano informara que destruyó la sede de los Guardianes de la Revolución, la fuerza de élite iraní.

“Insto una vez más a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía a que depongan las armas y reciban inmunidad total o enfrenten una muerte segura. Será una muerte segura. No será agradable”, señaló en un mensaje en video.

Asimismo, el mandatario prometió vengar la muerte de tres soldados estadounidenses en una guerra que él inició contra Irán, al reconocer que probablemente habrá más bajas.

“Lamentablemente, habrá más antes de que termine”, expresó y adelantó que su Gobierno "vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han librado la guerra contra, básicamente, la civilización”.

Por su lado, Israel lanzó una nueva y masiva oleada de bombardeos sobre el corazón de Teherán, mientras Estados Unidos hundió este domingo una corbeta iraní en el Golfo de Omán, en el segundo día consecutivo de una guerra que estalló con la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

En medio de la escalada, Trump sorprendió al afirmar que está dispuesto a negociar con los nuevos dirigentes iraníes. “Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, señaló en una entrevista con la revista The Atlantic, aunque reconoció que varios de sus interlocutores en las negociaciones previas murieron en los bombardeos del sábado.

En paralelo, Irán respondió con nuevas oleadas de misiles y drones, elevando el saldo de muertos en Israel a al menos diez, incluidas nueve personas que fallecieron cuando un misil impactó directamente contra un edificio residencial en Beit Shemesh, el ataque más mortífero contra suelo israelí desde el inicio del conflicto.

A su vez, la Guardia Revolucionaria aseguró haber lanzado cuatro misiles contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, pero el Pentágono lo desmintió categóricamente: “Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, respondió el Centcom en X. Irán también designó un nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria: Ahmad Vahidi, buscado por la justicia argentina por su presunto rol en el atentado a la Amia.