El sábado por la mañana, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación conjunta de bombardeos masivos sobre varias ciudades iraníes, incluyendo la capital Teherán. Esta acción militar se desencadenó tras semanas de negociaciones fallidas, donde Estados Unidos intentó imponer condiciones estrictas sobre el programa nuclear iraní.

Israel confirmó su participación en los ataques, calificándolos como “ataques preventivos”, según la oficina del ministro de Defensa. Por su parte, Estados Unidos ejecutó bombardeos desde el portaaviones USS Lincoln, ubicado al sur del Golfo Pérsico.

Funcionarios estadounidenses anticipan que esta ofensiva será mucho más amplia que los ataques realizados en junio pasado durante la llamada “Guerra de los 12 días”.

Los bombardeos se concentraron en ciudades clave como Teherán, Qom, Kermanshah, Isfahan y Karaj, con objetivos que incluyen las instalaciones nucleares, el programa de misiles balísticos y altos representantes del régimen iraní. Se reportó que el líder supremo, Ali Khamenei, fue evacuado ante la escalada militar. Sin embargo, medios iraníes han denunciado ataques a puestos civiles como escuelas de niñas.

Las negociaciones previas estuvieron marcadas por la presión unilateral de Estados Unidos e Israel, quienes exigían la suspensión total del programa nuclear iraní, la destrucción de sitios de enriquecimiento de uranio como Fordow, Natanz e Isfahan, y la eliminación completa del programa balístico iraní.

La tensión se intensificó en la noche del viernes, con señales claras de un conflicto inminente, como la evacuación de varias embajadas y la orden de confinamiento emitida por la embajada estadounidense en Qatar para su personal.

Como respuesta, Irán lanzó misiles hacia el norte de Israel y atacó bases militares estadounidenses en la región, elevando la tensión en el Medio Oriente a niveles críticos.

Estados Unidos utiliza las bases militares de Morón de la Frontera y Rota, ubicadas en el sur de España, como puntos estratégicos para el tránsito y apoyo logístico de sus aviones en esta ofensiva. Estos sitios han sido objeto de controversia, ya que el gobierno español, liderado por PSOE y la coalición Sumar, ha rechazado en reiteradas ocasiones cerrar estas instalaciones.