Trump confirmó que el líder iraní Ali Jamenei murió tras el ataque de Estados Unidos e Israel
Según trascendió, tanto Trump como el primer ministro israelí Netanyahu habrían recibido imágenes del cuerpo sin vida del líder iraní.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El presidente Donald Trump confirmó a través de sus redes sociales oficiales que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, murió tras los ataques aéreos que llevó adelante Estados Unidos junto a Israel. Además calificó al jefe de estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".
El primer mandatario yankee también hizo un llamado al pueblo iraní, a "recuperar su país". "Creemos que es correcto", respondió Trump al ser preguntado sobre los rumores de la supuestamuerte del líder iraní tras el ataque. Dijo que la operación fue un éxito y confirmó que también habrían muerto otros líderes del país: "La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido".
Ali Jameneí tenía 86 años y había ejercido como líder supremo de Irán desde el año 1989. Ello lo ubicaba como máxima autoridad política y religiosa del país, incluso por encima del presidente.
El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu también confirmó el fallecimiento de Ali Jamenei tras el ataque. "El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", explicó en un video que circula en redes. Según trascendió, ambos mandatarios habrían recibido fotos del cuerpo sin vida de Jameneí.
