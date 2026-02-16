Repartidor circulaba en contramano e intentó escapar de la policía

Un repartidor de 35 años que circulaba en contramano a bordo de su moto fue trasladado a la comisaría novena este lunes luego de mostrarse reticente con el personal policial e intentar darse a la fuga. Se le formó una causa penal y recuperó la libertad.

Todo sucedió en inmediaciones de las calles O´Higgins y Mendoza cuando efectivos abocados al Operativo De Sol a Sol vieron que una moto Honda Wave circulaba en contramano. “Al corregirle la conducta se tornó reticente contra los uniformados, intentó arrebatar la documentación y se dio a la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros del lugar”, informaron las fuentes consultadas.

Tiene 35 años.

Personal de Tránsito se acercó para labrar las multas de rigor mientras que el conductor, que registra un proceso penal previo por robo doblemente agravado en poblado y en banda por el uso de arma de fuego, fue trasladado a la dependencia.

Una vez notificado de la formación de causa por resistencia a la autoridad ante la fiscalía de Flagrancia recuperó la libertad.