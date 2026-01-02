Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi presentaron "La cena de los tontos" en Mar del Plata: "Hacer reír es un arte maravilloso"

El estreno de la obra en el Teatro Neptuno, con la presencia de Guillermo Francella.

En diálogo con 0223, los protagonistas de "La cena de los tontos", Laurita Fernández, Gustavo Bermudez y Martín Bossi, hablaron del debut de la obra, de la recepción del público y de sus expectativas para esta temporada. Además, contaron cómo se sienten haciendo teatro en el verano marplatense.

"A mí me fascina hacer temporada en Mardel, es una ciudad que me encanta, que amo, que cada vez que me ha tocado hacer temporada me llevé veranos increíbles", expresó Laurita Fernández y agregó: "Siempre volví con un espectáculo muy distinto al anterior y en este caso 'La cena de los tontos' es una comedia pura en la que la gente viene a reírse y en lo personal es un desafío porque interpreto a los dos personajes femeninos".

La actriz contó que suelen tentarse de la risa durante el desarrollo de la obra, en plena escena. "Odio tentarme porque me gusta ser súper prolija y con este equipo es muy difícil porque jugamos a divertirnos nosotros también y a sorprendernos con pequeñas cosas", explicó Laurita y agregó: "Hago fuerza toda la función para no reírme, la pasamos muy bien. Hacer reír es un arte maravilloso".

Por su parte, Gustavo Bermúdez contó que está muy feliz de hacer temporada con esta obra en Mar del Plata y de ver "lo que se ríe la gente, es tremendo. Nunca vi una cosa igual, ni como espectador ni arriba del escenario". El actor aseguró que esto se debe, en gran parte, a que "La cena de los tontos está bien escrita" y genera "una comunión muy linda". "Estoy agradecido con la calidez del público", sintetizó.

Martín Bossi, una vez más en Mar del Plata

Una vez más, Martín Bossi eligió hacer temporada en Mar del Plata, con una obra que se perfila como el gran éxito del 2026. "Lo importante para mí hoy es divertirme, compartir con amigos. Disfrutar una temporada más acá, haciendo teatro, que es lo que amo, y rodeado de amigos, de gente que me hace bien: es lo que quiero".

Respecto a Mar del Plata, Bossi dijo que "es una ciudad que yo elijo, que tiene algo nostálgico, algo que me hace acordar a mis viejos, a mis abuelos. Tiene una mística en la que a mi me gusta trotar acá, me gusta jugar al tenis, me gusta salir a la noche, me gusta disfrutarla y si es en temporada mejor, porque me gusta combinar el trabajo con el descanso".

En cuanto a la gastronomía que prefiere cuando viene a la ciudad, el actor fue categórico: " Mar del Plata no es solo pescado, cornalito, raba. Como en todos los lugares del mundo: pasta, ñoqui, mollejita, carne. Ya no es 'voy a Mar del Plata a comer pescado', Mar del Plata hoy es una ciudad tan grande que hay de todo".

Dónde y qué días se puede ir a ver "La cena de los tontos"

Las funciones de "La cena de los tontos" pueden verse de martes a domingo en el Teatro Neptuno, ubicado en la calle Santa Fe al 1751 en el centro marplatense. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de Plateanet.

Es una obra dirigida por Marcos Carnevale y producida por Guillermo Francella. En el elenco, además de Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, se encuentran Esteban Prol, Guillermo Arengo y Robertino Benemio.

Los precios de las entradas varían desde aproximadamente $35.000 hasta $55.000. Hay disponible un 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa.