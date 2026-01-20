Fueron a cortarle el gas y los amenazaron: "Un vecino salió con un arma de fuego"

Denuncian hechos de violencia contra trabajadores del gas: "Un vecino salió con un arma de fuego"

Los trabajadores nucleados en el Sindicato de la Industria del Gas de la Costa Atlántica (Stigas) se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente por reiterados hechos de violencia que padecen en los barrios de Mar del Plata con usuarios de la red domiciliaria de gas.

Ezequiel Serra, titular del Stigas, contó en declaraciones a Extra (FM 102.1), la radio y canal de streaming de 0223, que en los últimos meses se repitieron algunas secuencias con trabajadores que desarrollan operativos en las calles.

"El viernes tuvimos una situación después del retiro de una conexión directa. Un vecino salió muy alterado con un arma de fuego", relató sobre el episodio que vivió en un domicilio de la calle República de Cuba, en el barrio El Martillo.

Si bien Serra reconoció que no es la primera vez que los trabajadores del gas son agredidos por usuarios de la red, la tensión escaló por la presencia de un arma de fuego como método de amenaza. "Nunca habíamos llegado a esta instancia", afirmó.

Ante esta situación, el dirigente sindical reiteró que se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, y reclaman a la empresa distribuidora en la región la aplicación de un protocolo ante hechos de inseguridad. "Necesitamos discutirlo, pero no nos dan bola", concluyó.