“Son unos crotos”: la oposición exige cambiar la bandera simple faz y que funcionarios hagan curso sobre símbolos patrios

El inédito caso de la bandera argentina impresa de una sola cara, colocada la semana pasada en el mástil de la Rotonda del Golf, se instaló de lleno en la agenda del Concejo Deliberante con dos proyectos presentados por la oposición. En ambos se reclama que se den explicaciones sobre lo sucedido, se reemplace la insignia y hasta se propone que los funcionarios municipales realicen un curso sobre símbolos patrios.

El caso, que explotó en redes sociales, no pasó desapercibido para la oposición, que en las últimas horas presentó dos iniciativas que apuntan contra el accionar de la administración a cargo de Agustín Neme. Por un lado, Unión por la Patria reclamó que “con carácter de urgencia” se coloque una nueva bandera y se informen los detalles sobre las responsabilidades del hecho, incluida la compra de la insignia cuestionada.

“Cuando lo vimos pensamos que era un fake de redes sociales. Es un símbolo patrio donde hay normativa que indica que la bandera debe ser impresa de ambos lados y va contra el sentido común que un presidente de un ente la suba a las redes sociales, lo comparta el intendente y la Municipalidad. Quisimos denunciarlo porque muestra cómo es la gestión: con tal de hacer un videíto son capaces de subir la mitad de la bandera. Es insólito”, sostuvo la concejala Mariana Cuesta en diálogo con Extra 102.1.

La referencia es a un video difundido en sus redes sociales por el presidente del Emsur, Daniel Martínez, donde se muestra el izamiento como una “intervención en pos del orden del espacio público”, y en el que se observa la presencia de dos operarios del Emsur y cuatro personas uniformadas.

“Bajo ningún concepto se concibe como viable y respetuoso de los valores nacionales la colocación de una Bandera Argentina de Izar que no respete las características establecidas, máxime como ocurre en este caso, dado que es visible solamente por una de sus caras”, se sostiene en el proyecto del kirchnerismo. Allí se recordó que el Decreto Nacional 1650/10 regula el uso de los símbolos patrios y establece que la bandera debe ser de doble faz.

Más punzante fue el comunicado difundido por el bloque. “Son unos crotos”, concluyó la misiva de Unión por la Patria. “Porque cuando gobernás para la foto y no para la ciudad, pasan estas cosas: improvisación, berretada y cero respeto por lo que nos representa a todos”, remarcaron.

Los funcionarios, a clases

En tanto, Acción Marplatense presentó un segundo proyecto para establecer por ordenanza la realización de una capacitación básica obligatoria para los funcionarios municipales en educación cívica, “con especial énfasis en el respeto, uso y significación de los símbolos patrios, el ceremonial y el protocolo institucional”.

“El izamiento en un mástil oficial de una bandera que no se ajusta a los parámetros legales y técnicos vigentes constituye un uso inadecuado de un símbolo patrio y afecta el decoro institucional que debe regir en los espacios públicos bajo responsabilidad estatal”, sostuvo el bloque en al iniciativa impulsada por Eva Ayala.

La polémica por la bandera simple faz se hizo viral.

El espacio alineado a Axel Kicillof además alertó que los funcionarios responsables de la instalación de la bandera podrían haber cometido un delito penal. Es que el artículo 222 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quien ultraje públicamente la bandera, el escudo o el himno nacional.

“Corresponde que este Concejo Deliberante adopte una respuesta de carácter institucional, formativo y preventivo, orientada a reforzar el conocimiento y el respeto por los símbolos nacionales”, concluyó Acción Marplatense.