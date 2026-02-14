Le robaron la pelopincho a un nene y una tienda de camping le regaló una nueva: "Se fue con una gran sonrisa"

Además de la pileta, también le regalaron bombuchas y un burbujero para que juegue con sus amigos.

Dos días después de que a Naim, un nene al que le robaron su regalo preferido, se le viniera el mundo abajo, la noble iniciativa de una tienda de camping nos recuerda que la sociedad todavía no está perdida.

Según había reportado su abuela (que prefirió quedar en el anonimato por seguridad), lo insólito del caso fue que en la madrugada del jueves los ladrones se tomaron el tiempo de vaciar la pelopincho para llevársela de la vivienda de la familia, ubicada en la zona del Alberti y 182.

"Se la trajeron los Reyes. Recién estaba pagando la primera cuota", había explicado su abuela. Lo que la destruyó emocionalmente fue la respuesta del niño al enterarse: "Hay que enseñarle a los ladrones a no robar", respondió con ingenuidad y los ojos llorosos.

Sin embargo, la triste noticia conmovió a una comerciante y lectora de 0223, quien no dudó, creyó en el corazón de Naim y su familia, y le propuso al dueño una preciosa acción solidaria. "Trabajo en Tempo Camping, vi la nota y le conté a Pierino. Le pedí permiso y me dijo que sí enseguida", relató Bianca, impulsora del regalo.

La felicidad del niño al recibir la pileta nueva.

Luego de contactarse con este medio, se comunicó con la abuela del niño y en la mañana de este sábado fueron hasta el local ubicado en la avenida Libertad. "Vinieron a conocernos y le dimos juntos la sorpresa de llevarse una pileta nueva. Se fue con una gran sonrisa, un paquete de bombuchas y un burbujero para disfrutar con sus amigos", comentó.

Además, también se refirió al gigante corazón del menor, quien "lejos de estar enojado con los ladrones, estaba preocupado porque se olvidaron de llevar el cubre pileta y se les iba a ensuciar el agua", según contó.

"Su felicidad hoy hizo de mi día un día feliz. Gracias", fue el mensaje final de Bianca, al haber conocido y ayudado a que el nene no extrañe su antigua pileta y pueda seguir disfrutando de jugar y refrescarse en los días de calor.