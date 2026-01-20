La playa más linda de la Costa Atlántica con aguas cristalinas escondida en Mar del Plata

Mar del Plata alberga un tesoro oculto conocido como Playa Alfar, un santuario de aguas cristalinas situado en la codiciada zona sur de la ciudad. Este refugio destaca por sus amplias extensiones de arena blanca que permiten a los visitantes evadirse del caos urbano y las aglomeraciones. Por supuesto, es el destino ideal para quienes buscan una experiencia costera auténtica, donde la naturaleza y la serenidad son las verdaderas protagonistas del día.

Ubicada a solo un kilómetro de la rotonda del Faro de Punta Mogotes, esta playa de acceso público se extiende entre los balnearios La Reserva y Mirador 9. Para ingresar, los peatones cuentan con un sendero de madera de 150 metros que conecta la ruta directamente con la orilla del mar. El sitio ofrece una infraestructura optimizada que incluye caminos empedrados y escalinatas diseñadas para facilitar el tránsito de todos los turistas.

Muchos optan por quedarse varias horas para ver el atardecer.

Cuáles son las principales propuestas en Playa Alfar

La propuesta recreativa en Alfar es sumamente completa, ofreciendo desde paradores gastronómicos de primer nivel hasta servicios de seguridad con guardavidas permanentes. Los entusiastas de la adrenalina encuentran aquí un escenario perfecto para practicar deportes como surf, kayak y paddleboarding gracias a la calidad de sus olas. Al caer la tarde, la atmósfera tranquila convierte a este punto en un mirador privilegiado para contemplar el atardecer sobre el horizonte.

Llegar a este paraíso es sencillo y económico, ya que las líneas de colectivos 221 y 581 tienen paradas cercanas al acceso principal. Por un costo de pasaje muy accesible, cualquier viajero puede disfrutar de un día de descanso rodeado de paisajes panorámicos y servicios de alta calidad. Sin duda, representa una de las mejores alternativas para vivir un verano inolvidable en la Costa Atlántica.