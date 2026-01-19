Buscan un hogar para Rulo, el perro que asistía a todas las marchas y perdió la vista: "No merece un final de abandono"

Rulo, un famoso perro que recorría cotidianamente el centro de Mar del Plata, asistía a cada marcha y solía dormir en Independencia y Luro, perdió la vista por razones no determinadas y buscan ayuda económica para costear los estudios, al igual que un verdadero hogar para él.

La situación fue advertida por la página de Instagram @perritosdelcasino, que para quienes no han tenido la suerte de cruzarse con el simpático amigo de cuatro patas, lo presentaron y describieron en resumidas líneas.

Rulo, siempre presente en cada marcha.

"Él es un perrito comunitario que durante años estuvo en la puerta del ex teatro Opera. Los años pasaron los vecinos y los vendedores ambulantes lo asistían. En sus años de plenitud elegía con quién estar y fue un asistente perfecto a cada marcha que se realizó en la zona", escribieron en la publicación.

Sin embargo, explicaron que Rulo "necesita de la comunidad" porque "en estos días perdió su visión de manera repentina", posiblemente por "un pico de glucemia". Sin embargo, aclararon que "no todo está perdido" y "quizás haya una posibilidad para él".

Es que a pesar de que al reconocido can marplatense le están realizando estudios de alta complejidad, son "muy costosos" y necesitan colaboración, según señalaron. Además de esta situación, después de los días que pasará en una guardería, el animal deberá volver a la calle, lo que no pueden permitir.

"Tenemos que sacarlo antes del próximo fin de semana. No tenemos dónde llevarlo. Rulo fue compañero de muchas personas por años y protegió a cada amigo que eligió, a cada vecino qué le dió comida y abrigo. No merece un final de abandono, merece terminar sus últimos años en una casita, esa que jamás nadie le brindó", comentaron en el posteo.



Por último, recordaron que "Rulo hermoso no será parte de ninguna marcha, no posará para la foto y no podrá mover la colita a cada fiel qué ingresé a la iglesia", al mismo tiempo que pidieron colaboración para difundir la situación y ayuda económica para solventar los gastos de sus estudios.