Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 20 de enero

El dólar oficial extendió la calma que mostró desde que comenzó el año, mientras el Banco Central (Bcra) continúa comprando reservas. Este martes 20 de enero, el dólar mayorista se mantuvo estable los $1.434,50. De este modo, la cotización quedó a 8,1% del techo de la banda, la brecha máxima desde el 17 de noviembre.

En el segmento minorista, el tipo de cambio se mantuvo a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue bajó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.493,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.0%. El dólar MEP opera a $1.466,70 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.518,39.